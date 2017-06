Hareide roser kritisk angriber: Den rigtige indstilling

Landstræner Åge Hareide har dog ikke følt trang til at gå i rette med den åbenmundede spiller - tværtimod er han i gang med til at give Braithwaite det, han hungrer efter: Spilletid.

Han var med fra start mod Tyskland i tirsdags, og landstræneren fremhæver angriberens ærgerrighed og store ønske om at bide sig fast i startopstillingen.

- Han vil meget gerne have chancen, og det kan jeg godt lide. Han har lyst til at spille for Danmark, og det er den indstilling, vi må have, siger Åge Hareide.

Det var i et program på TV3 Sport, at Braithwaite undrede sig over, at det i hans øjne var den direkte vej til landsholdet, hvis man floppede i en udenlandsk klub og derpå vendte hjem til FC København.

Trods flere års succes og anførerstatus i Toulouse i den bedste franske liga har Braithwaite selv måttet nøjes med sporadiske indhop på landsholdet.

Men nu kan der være lysere tider på vej, for Hareide er begejstret for det, han har set fra den tidligere Esbjerg-spiller både mod tyskerne og tidligere på året mod Rumænien.

Her fik Braithwaite kun de sidste 20 minutter på banen, men skabte en del ravage.

- Vi kunne bruge hans rappe fødder mod trætte rumænere, og det gik rigtig godt. Han er god til at udfordre en mod en. Han er hurtig og kan skifte tempo med bolden for fødderne. Det vil vi se mere af, siger Åge Hareide.

Landstræneren understreger, at han ikke kun ser Braithwaite som en kontraspiller, der skal bruge meget plads til at vise sine kvaliteter.

Derfor kan han gøre sig håb om en ny chance, når Danmark møder Kasakhstan på lørdag i en kamp, selv om man må forvente, at Danmark skal finde vej gennem et kompakt kasakhisk forsvar.

- Han er også god til at spille på trange områder, det har jeg set ham gøre for Toulouse, så det er jeg ikke så bange for, siger Åge Hareide.

Martin Braithwaite er noteret for 16 landskampe, men har kun spillet fuld tid i fire af dem.