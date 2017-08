Hareide lukker transfervinduet for landsholdsspillerne

Spørgsmål: Er der nogle spillere, som har orienteret dig om, at der kan komme et klubskifte en af de nærmeste dage?

- Nej, det er der ikke. Det sidste, som var tvivlsomt, var Frederik Rønnow, men det var vel bare gennem aviser. Jeg har talt med Frederik, og der er ikke noget på vej.

- Jeg har stort set talt med alle spillere om det, og jeg tror ikke, der kommer flere klubskifter, siger nordmanden.

Den afslutning på transfervinduet glæder landstræneren. Det betyder nemlig, at alle spillere i landsholdstruppen kan holde fuld fokus på fredagens VM-kvalifikationskamp mod Polen i København.

Skulle der alligevel komme bud efter en af spillerne, så skal de ikke forvente at få lov til at rejse væk fra landsholdets forberedelser for at skrive under på en ny kontrakt.

- Spillerne får ikke fri til at skifte klub. Hvis der kommer noget, så må de selv løse det. De er udtaget til landsholdslejren, og så skal de følge vores program.

- Når de har en time fri, må de gerne sætte sig i receptionen og forhandle, men så sker det mellem møder og træninger.

- Klubber og agenter ved også, at det ville være helt forkert, hvis spillerne skulle rejse rundt og forhandle nu. Så skulle de ikke være udtaget, men få deres fremtid på plads i stedet.

- Hvis spillerne tager et sted hen for at forhandle, så melder de sig også ud af landsholdssamlingen, siger Åge Hareide.

Ni af de 23 spillere i landsholdstruppen spiller i den nye sæson i en anden klub, end den de spillede for i sidste sæson.