Hareide havde forventet 5-0-sejr med ny taktik

Hareide fik gjort kampen til en krig på danske præmisser, og det gav en 4-0-sejr i udbytte over verdensranglistens nummer fem - men Hareide havde forventet en endnu større sejr.

I forhold til landsholdets seneste kamp var der ændret på tre positioner i forsvaret, Andreas Cornelius blev lanceret som kantspiller, og Pione Sisto fik chancen på den modsatte kant.

- Det er en genistreg, når vi vinder 4-0. Det kræver også lidt held. Jeg gik tilbage og så på en gammel opskrift, fra da jeg trænede Malmö FF i 2015 og skulle spille mod Celtic.

- De fleste hold er godt organiserede, men vi tvang dem til at åbne nogle rum. Vi kunne skifte side og slog boldene over mod Henrik Dalsgaard og Andreas Cornelius. De vandt alt, og vi samlede boldene op.

- Jeg var helt sikker på, at Polen ville få svært ved at håndtere vores plan med sideskift. Jeg regnede med, vi ville vinde 5-0 og føre 4-0 ved pausen, siger Hareide på et pressemøde efter kampen.

- Når man vinder 4-0, skal man også huske, at vi havde marginalerne på de rigtige tidspunkter, for det er ikke altid, at man har dem, tilføjer Hareide.

Nordmanden roser indstillingen fra de danske spillere, som fulgte hans plan og viste et stort energimæssigt overskud.

- Måden, som vi spillede på, var lidt anderledes end tidligere. Polen ville have os til at spille ned i den ene side, erobre bolden og køre kontraangreb. De fik det ikke, som de ville have det.

- Vi sørgede for, at de ikke kunne kontrollere kampen. Vi vandt krigen, vi vandt alle dueller og andenbolde. Jeg er meget stolt af spillerne, som udførte planen til fulde, siger Hareide.

Thomas Delaney og Andreas Cornelius scorede Danmarks to første mål efter oplæg fra Christian Eriksen. Tottenham-kreatøren havde også en fod med i 3-0-målet, og han gjorde det selv til 4-0 på et langskud.

- Christian var god. Det er Christian Eriksen. Han er en utrolig vigtig spiller, men der var mange, som leverede en rigtig god præstation, siger Åge Hareide.

Med sejren holder Danmark trit med Montenegro på gruppens andenplads, mens Polen på førstepladsen nu kun er tre point foran Hareides hold.