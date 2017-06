Hareide har løst gåden om Christian Eriksen

Tallene taler for sig selv og er så tydelige, at det ikke kan være en tilfældighed:

Scoringen mod Tyskland i tirsdags var således Eriksens syvende siden Hareides ansættelse.

Mens man kan debattere, om holdet er blevet bedre efter trænerskiftet, står det i hvert fald ikke til diskussion, at Eriksen er blevet langt mere målfarlig.

Tottenham-stjernen peger selv på Hareides mindre systematiske spillestil som en hovedforklaring på den bemærkelsesværdige forandring.

- Vi laver ikke så meget opspil, som vi gjorde under Olsen, hvor spillet var lidt mere statisk.

- Nu spiller vi mere direkte, og jeg kommer i nogle situationer, hvor modstanderne er mindre forberedt, forklarer Christian Eriksen.

Det er ellers ikke, fordi selve formationen bringer så meget nyt under solen.

Lørdag mod Kasakhstan vil holdet ligesom mod Tyskland stille op i den 4-3-3-opstilling, der nærmest var lov i Olsens regeringstid.

Hemmeligheden ligger i de små detaljer. Ikke mindst hvilke typer, der bliver placeret foran playmakeren Eriksen.

Hareide trækker hjemmekampen mod Armenien i EM-kvalifikationen i 2014 frem som eksempel. Her stillede Olsen med de dygtige boldspillere Michael Krohn-Dehli og Lasse Schöne på angrebskanterne.

- De gik begge ind i banen og ind i rummet foran modstanderens forsvar. Så var der pludselig mange derinde, og det bekommer ikke Christian så godt, siger Hareide.

Nordmanden sværger selv til tre "rigtige" angribere på toppen. Hurtige folk, der hellere vil løbe dybt end at tage del i spillet foran feltet.

Som Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen, der formentlig kommer til at flankere midterangriberen Nicolai Jørgensen lørdag aften.

Eriksen kalder Hareides udgave af systemet "meget anderledes".

- Mod Tyskland spillede vi med tre deciderede angribere. De vil op at score, for det er det, de er her for. Det gør, at der er flere at spille bolden frem til, forklarer Christian Eriksen.

Lørdag aften klokken 18 spiller Danmark med Eriksen på holdet VM-kvalifikationskamp mod Kasakhstan.