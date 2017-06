Hareide forventer få klubskifter for landsholdsspillere

Sidste år var det også et stort tema i den danske landsholdslejr, og otte af de landsholdsspillere, der mødte ind i træningslejren i slutningen af august, havde skiftet klub i løbet af sommeren.

Så mange skifter næppe klub i år, og størstedelen af de spillere, der skifter, har formentlig allerede fået det på plads, vurderer landstræner Åge Hareide.

- Det var hårdere at tænke på transfervinduet sidste år, hvor der var rigtig mange, som skiftede klub, siger Hareide.

Andreas Christensen vender hjem til Chelsea efter et lejeophold i Borussia Mönchengladbach, Andreas Cornelius skifter til Serie A-klubben Atalanta, mens Henrik Dalsgaard skal til Brentford.

De øvrige landsholdsspillere behøver ikke at skifte til større klubber for at udvikle sig, påpeger Hareide.

- Nicolai Jørgensen, Riza Durmisi og Thomas Delaney er det seneste år skiftet fra Superligaen og har etableret sig. De kan stadig udvikle sig.

- Yussuf Poulsen har haft succes i Leipzig og skal spille Champions League, og det samme skal Nicolai Jørgensen med Feyenoord.

- Så længe vi har spillere i de bedste ligaer i Europa, må vi håbe, at de er under udvikling, siger Åge Hareide.

Han roser generelt landsholdsspillerne for at foretage gode klubskifter, selv om der - desværre - er to undtagelser fra sidste sommer.

- Alle vores spillere har klaret et skifte rigtig godt og er blevet etablerede spillere med undtagelse af Viktor Fischer og Pierre-Emile Højbjerg i Middlesbrough og Southampton, siger Åge Hareide.

Han har ikke noget behov for at rådgive spillerne om et eventuelt klubskifte. De skal følge deres mavefornemmelse, er hans budskab.

- Jeg blander mig ikke så meget i, hvad spillerne gør, men når de spørger mig, så svarer jeg. Nogle spillere spørger mig, andre gør ikke. Det er en den enkelte spiller, som må have en overbevisning om, hvad der er rigtigt at gøre.

- De skal have en plan for, hvordan deres fodboldkarriere udvikler sig, og så skal de også tænke på pengene. De har en kort karriere, som de skal have maksimalt ud af, siger Hareide.

- Som landstræner vil jeg gerne have, at spillerne både får penge, spilletid og udvikling, men det er svært at få det hele. Nogle gange kan det være fornuftigt at være tålmodig i forhold til de store penge og så fokusere mere på spilletid.

I landsholdstruppen forventes også Brøndbys Frederik Rønnow og FC Københavns Mathias "Zanka" Jørgensen at skifte klub denne sommer.