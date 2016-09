Hareide er ligeglad med armensk stjerneafbud

Det danske fodboldlandshold slipper for at stå over for Armeniens offensive stjerne Henrikh Mkhitaryan i søndagens VM-kvalifikationskamp i København, fordi Manchester United-spilleren ikke er kommet over den skade, han pådrog sig onsdag aften i en testkamp mod Tjekkiet.