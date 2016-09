Hareide: Vi manglede kun flere mål mod Armenien

Landstræner Åge Hareide var tilfreds med næsten alt ud over den danske skarphed i 1-0-sejren over Armenien.

Sejren burde være blevet langt større, men ellers var der ikke mange fingre at sætte på den danske indsats i den første kamp i VM-kvalifikationen. Det siger landstræner Åge Hareide på et pressemøde.

- Jeg var meget, meget fornøjet med spillet.

- Det var en vigtig kamp, og jeg synes, at drengene leverede en fremragende første halvleg, indtil vi begyndte at spille lidt for meget hyggebold til sidst. Vi så lidt for tilfredse ud. Det tog vi op i pausen, og vi blev mere direkte igen efter pausen.

- Det eneste minus i dag er, at vi ikke sparker flere bolde i mål. Det ville også give lidt mere ro på bænken, siger Åge Hareide.

Med under et kvarter tilbage af kampen var de mange brændte chancer ved at blive dyre, da det danske forsvar forærede Armenien en stor mulighed, der kunne have kostet et unødvendigt pointtab.

- Da vi lavede en fejl, så reddede Frederik Rønnow os fra, at Armenien ville få 1-1, siger Hareide.

Christian Eriksen scorede det enlige danske mål før pausen, mens han efter pausen tillod sig at brænde et straffespark. Kreatøren var kampen igennem dominerende på den danske midtbane, og det er fordi, der er blevet mere plads til ham, mener landstræneren.

- Det er måden, vi spiller på, der skaber mere plads til Christian Eriksen. Jeg har set landskampe med ham tidligere, og der havde han ikke lige så meget plads.

- Vi breder vores spil godt ud med Peter Ankersen og Riza Durmisi, og det giver bredde og gør, at der er meget plads at spille på mellem kæderne, og det gør, at der næsten altid er en mand fri. Så Christian Eriksen er mere på bolden.

- Han er vigtig for os, for han er en drivkraft og en kreatør. Det er vigtigt, han trives, for alle de andre vil spille til ham, siger Hareide.

Danmarks gruppekonkurrent Polen tabte point samtidig med Danmarks kamp, da polakkerne måtte nøjes med 2-2 efter at have ført 2-0 ude over Kasakhstan.

- Det er klart, at vi er glade for det. Men det viser også, hvor svært det kan være i den her gruppe, siger Hareide.