Hareide: Vi har fået et godt afsæt til VM-kvalifikationen

Åge Hareide er glad for, at det onsdag lykkedes at nedbryde et hold med et meget defensivt udgangspunkt.

- Jeg kunne egentlig ikke ønske mig et bedre afsæt til VM-kvalifikationen. Men vi skal passe på, for selv om vi er glade i dag, så skal vi også være glade på søndag, siger Hareide.

- Mod Liechtenstein fik vi god træning mod et hold, som stod lavt på banen. Vi fik det, vi havde forventet, og vi havde både tålmodigheden og kvaliteten til at nedbryde dem, så vi kunne skabe chancer og score mål.

- Vi fik både bredde og dybde på vores hold, og det er ikke så nemt, når man spiller mod et hold, som har ti mand bag bolden, siger nordmanden.

Selv om Liechtenstein ikke havde meget at byde ind med, mener Hareide, at der var værdi i at spille kampen mod miniputnationen.

- Hvis man spiller med ti mand, der er 30 meter fra eget mål, så er det svært at bryde ned, uanset om det er Liechtenstein eller et serie 5-hold.

- Jeg tror, Armenien også kommer til at stå lavt i Parken, selv om de er lidt bedre i visse faser af spillet, siger Hareide.

I begyndelsen af anden halvleg i kampen mod Liechtenstein prøvede Hareide med et tremandsangreb. Det var for at teste en plan, der kan blive aktuel, hvis Danmark ikke har held til at få nedbrudt et defensivt forsvar. Planen virkede.

- Vi byttede rundt i 15 minutter for at øve det, der kan ske i slutningen af en kamp, hvis vi ikke får hul på bylden. Vi spillede med tre angribere, hvor Cornelius kom ind mellem Viktor Fischer og Nicolai Jørgensen.

- På den måde har vi flere folk rundt om Cornelius, som kan vinde boldene i luften, og det gav også et mål i dag. Så vi fik svar på vores spørgsmål, og så kunne vi gå tilbage til 3-5-2, siger Hareide.