Hareide: Timingen er dårlig for Bendtner

Nordmanden sagde ved mandagens landsholdsudtagelser i Brøndby, at han ikke ville kommentere på udeladte spillere, men han gav efterfølgende alligevel en uddybning af, hvorfor Bendtner ikke er med.

Vigtigheden af de to kommende VM-kvalifikationskampe mod Polen og Armenien spiller en rolle i landstræner Åge Hareides beslutning om ikke at udtage Nicklas Bendtner til landsholdstruppen.

Der er både sociale og fodboldmæssige årsager til fravalget, siger Hareide.

- Jeg vil have arbejdsvilkår, hvor folk kender mig, og jeg kender spillerne. Spillere som Nicolai Jørgensen, Kasper Dolberg og Andreas Cornelius kender måden, som vi arbejder på.

- Der skal være en helt speciel grund til at skifte dem ud på nuværende tidspunkt, det er der ikke, og derfor gør jeg det ikke.

- Vi skal spille to meget vigtige kampe, og derfor må vi finde et andet tidspunkt eventuelt at spille Nicklas Bendtner ind i truppen.

- Han skal være klart bedre end de andre alternativer, jeg har, for at kunne komme med. I øjeblikket vurderer jeg de andre til at være bedre end Bendtner. Men han er i klar fremgang fysisk og præstationsmæssigt, siger Åge Hareide.

Bendtner skal ikke nødvendigvis være udset til at starte inde, før han kan komme i landstrænerens betragtning, men angriberen skal kunne acceptere en plads på bænken, tilføjer Hareide.

Nordmanden anerkender Bendtners evne til at score mål. I de seneste seks ligakampe har han scoret fem mål for Rosenborg, men danskeren har omvendt ikke scoret i holdets fem europæiske kampe.

I de internationale kampe imponerede Mike Jensen landstræneren, og derfor er der fundet plads til Bendtners holdkammerat fra Rosenborg.

Selv om timingen er imod Bendtner, kan en målstime bringe ham ind i landsholdsvarmen sidst i september, når Hareide udtager truppen til oktober-kampene mod Montenegro og Rumænien.

- Hvis han scorer rigtig mange mål, så er der jo en mulighed i næste måned. Det handler også om, hvad de andre spillere præsterer indtil da, siger Hareide.