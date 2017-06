Hareide: Sejr over Kasakhstan åbner gode VM-muligheder

Hvis spillerne lever op til favoritværdigheden lørdag aften, er der fortsat pæne muligheder for at komme til VM, mener landstræneren.

- Kommer vi igennem kampen med en sejr, har vi et meget godt udgangspunkt for at kæmpe om andenpladsen i gruppen, siger Hareide på fredagens pressemøde på Central Stadion i Almaty.

Aktuelt ligger Danmark på tredjepladsen i gruppen med syv point for fem kampe, det samme som Montenegro, der lige nu er nummer to.

Men selv hvis Danmark skulle fortrænge Montenegro fra andenpladsen, er det ikke nødvendigvis nok til at komme i playoffkampe om VM-deltagelse.

Den dårligste toer i de ni europæiske kvalifikationsgrupper bliver sorteret fra, og lige nu ligger Danmarks gruppe til at trække nitten. Der skal altså høstes mange point i de sidste fem kampe for at undgå det scenarie.

- Jeg har set på de andre grupper, hvor dem, som lige nu ligger på andenpladsen med ni eller ti point, skal møde topholdene i grupperne. Det hele kan udligne sig med en eneste sejr til os, mener Åge Hareide.

- Det kræver, at vi gør de rigtige ting mod Kasakhstan. Et enkelt resultat kan åbne et hav af muligheder, skabe selvtillid og positiv stemning på holdet, lyder det fra landstræneren.

Kasakhstan indtager sidstepladsen i gruppen med to point efter de første fem kampe.

Da Danmark mødte kasakherne i Parken i efteråret, blev det til en dansk sejr på 4-1.