Hareide: Kun én målmand får chancen mod Liechtenstein

Hareide har ikke bestemt sig, men de får ikke begge mulighed for at vise sig frem i kamp.

Spørgsmål: Er det en mulighed at give målmændene en halvleg hver på onsdag?

- Nej.

- Ham, der står på onsdag, vil stå på søndag, hvis Schmeichel ikke bliver klar, siger Hareide.

Målmændene har dermed to træninger til at spille sig på holdet.

- Jeg har ikke besluttet mig for, hvem der skal stå på onsdag. Vi skal se dem til træning mandag og tirsdag, og så må vi beslutte os for, hvilken type målmand vi behøver.

- Vi skal have en målmand, som kan håndtere, at vi forhåbentlig kommer til at presse Liechtenstein og Armenien. Derfor skal vi have en målmand, som kan stå bag ved et højtstående forsvar og være klar til modstandernes kontraangreb, siger Åge Hareide.

Tidligere mandag sagde Kasper Schmeichel til TV2, at det bliver et kapløb med tiden om at blive klar.

Det bliver lægerne, som afgør, om Schmeichel kan stå søndag, siger Hareide.

- Vi må håndtere enhver situation, og så må vi holde det åbent, hvad der skal ske omkring Kasper Schmeichel. Vi må teste ham, og så bliver det en vurdering fra lægerne, om det er forsvarligt at spille med ham, siger nordmanden.

Jonas Lössl har spillet en enkelt halvleg på landsholdet, mens Frederik Rønnow endnu har sin debut til gode.