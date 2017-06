Hareide: Kampens vigtighed er motivation i sig selv

Det danske landshold har en testkamp mod Tyskland på tirsdag, inden det 10. juni gælder den vigtige udekamp mod Kasakhstan i VM-kvalifikationen.

Men selv om landsholdsspillerne snydes for lidt ferie, så har Åge Hareide ikke problemer med at holde motivationen oppe hos holdet trods hårde og lange sæsoner for hver enkelt både mentalt og fysisk.

- Kampen mod Kasakhstan er så vigtig for fremtiden for både Danmark og hver enkelt spiller. Det er motivation og inspiration i sig selv, siger Danmarks norske landsholdschef.

Sidste sommer, hvor Danmark ikke var med ved EM i Frankrig, blev landsholdet også samlet efter klubsæsonen til en træningsturnering i Japan.

Det gav også udskudt ferie for holdet, men spillernes ærgerrighed gør, at det ikke er et problem.

- I udgangspunktet er drengene meget glade for at spille fodbold, og de er meget stolte af at spille for Danmark. Det er den ekstra motivation, som gør, at vi godt kan spille en kamp mod Tyskland og Kasakhstan, når sæsonen er ovre, lyder det fra Hareide.

Danmark har brug for en sejr i Kasakhstan, efter at holdet blot har hentet syv point i de første fem kvalifikationskampe.

Det er samme antal som Montenegro på andenpladsen i gruppen, mens Polen med 13 point er stukket af.

Kasakhstan ligger sidst med kun to point.

Hvis Danmark ikke når forbi Polen i gruppen, skal Danmark blive blandt de otte bedste gruppetoere i den europæiske VM-kvalifikation for at få playoffkampe om at komme med til VM i Rusland i 2018.