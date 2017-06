Hareide: Godt tidspunkt at måle os mod verdens bedste

Det siger landstræner Åge Hareide på et pressemøde forud for kampen mod Tyskland på Brøndby Stadion.

- Vi skal måle vores styrke mod de bedste i verden. Det kan være fint akkurat nu, så vi kan få en lille indikation på, hvor vi står. Jeg tror, at vi ved ugens udgang kan se, at vi har fået meget ud af kampen.

- Som landstræner har man brug for tid sammen med spillerne. Vi har ikke meget tid sammen, så hvert minut er vigtigt for os.

- Vi har mødt flere lavere rangerende hold, men nu får vi lov til at møde et rigtig godt hold. Det kommer på et godt tidspunkt, efter vi har bygget på holdet i lidt over et år, siger Hareide.

Tyskland kommer med en række unge og i landsholdssammenhæng mere uprøvede spillere.

Der er således syv potentielle debutanter i den tyske trup. Det er dog stadig spillere på et højt niveau, forsikrer Hareide.

- Vi kender de tyske spillere. Hvis du kommer fra et land med 90 millioner mennesker, så har du mange gode spillere, siger Hareide.

Han sparer Henrik Dalsgaard og Simon Kjær, så de kan være helt friske til lørdagens kamp i Kasakhstan.

Resten af Danmarks startopstilling bliver formentlig de samme, som skal starte inde i VM-kvalifikationskampen.

- Vi skal være så tæt på det hold, som vi skal bruge mod Kasakhstan. Så kan vi lave seks udskiftninger i kampen for at holde benene friske, siger Hareide.

De to forestående landskampe markerer afslutningen på en for flere af spillerne meget lang sæson med et tæt kampprogram.

Tottenhams Christian Eriksen er blandt dem, som har spillet flest kampe, men han garanterer, at motivationen ikke fejler noget sidst på sæsonen.

- Jeg tror ikke, der er nogen, som har svært ved at sætte sig op til en landskamp mod Tyskland og en efterfølgende vigtig VM-kvalifikationskamp.

- Det bliver en spændende kamp mod tyskerne, og jeg tror, fansene vil støtte os meget. Det bliver nok ikke som i 1992, men det bliver forhåbentlig godt, siger Eriksen.

Der er solgt 15.000 billetter til tirsdagens landskamp. DBU håber at nå op på cirka 20.000 solgte billetter.