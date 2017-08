Hareide: Europæiske kampe gør spillerne landsholdsklar

Europæiske klubkampe er en afgørende del i skridtet mod at gøre superligaspillere til landsholdsspillere. Det så man i sidste sæson, hvor FCK ofte havde fem spillere - i et tilfælde også seks - udtaget til A-landsholdet.

Det mener Åge Hareide, som håber, at både FC København og FC Midtjylland klarer sig videre til gruppespil i Champions League og Europa League onsdag og torsdag.

- Det betyder ikke så meget for mig, om det hedder Champions League eller Europa League, jeg er bare glad for, at spillerne spiller mod stærke udenlandske hold i hårde kampe. Det vokser spillerne af.

- Champions League-kampene sidste år var vigtige for at forbedre FCK-spillerne. De spillede mod de bedste, det var på et højt niveau, og spillerne blev bedre. Det gavnede landsholdet, og det gavnede spillerne, da flere blev solgt, siger Hareide.

Han henviser til salgene af Mathias "Zanka" Jørgensen, Thomas Delaney og Andreas Cornelius. Peter Ankersen, William Kvist og Rasmus Falk er fortsat i FCK.

Sidstnævnte føler, at Champions League var en medvirkende faktor til at gøre ham landsholdsaktuel.

- Oplevelserne og kampene i Champions League kan man ikke få andre steder. Vi så også sidste år, at de kampe var med til at løfte os som hold, og det løftede de enkelte spillere.

- Man lærer bedst af at være overmatchet. Det skete kun få gange i sidste sæson, men det var lærerigt, og jeg blev en bedre spiller af det, siger Rasmus Falk.

For midtjydernes vedkommende kan en tur i Europa League-gruppespillet gøre talenter som Mikkel Duelund og Rasmus Nissen landsholdsmodne.

- Det er også vigtigt at spille europæisk for FC Midtjylland, som har spillere, der med tiden kan udvikle sig til at blive landsholdsspillere. Det er jeg helt overbevist om.

- De har flere U21-landsholdsspillere (Mikkel Duelund og Rasmus Nissen, red.), som allerede er vokset på den europæiske scene, og nu har de et godt udgangspunkt for at kunne gøre det endnu mere, siger Åge Hareide.

Landstræneren forventer, at begge danske hold vender et nederlag fra den første kamp til en samlet sejr over henholdsvis Qarabag og Apollon Limassol.

- De skal hente 0-1 og 2-3, og det er slet ikke umuligt. De skal hente et mål, og så er det ordnet. Jeg tror, at begge hold klarer den, siger landstræneren.

Onsdag spiller FCK hjemme mod Qarabag, mens FC Midtjylland torsdag får besøg af cypriotiske Limassol.