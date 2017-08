Hareide: Attituden har bragt Bendtner på landsholdet

Attituden og skuffelsen over i første omgang ikke at være udtaget var i sidste ende en medvirkende årsag til, at angriberen Nicklas Bendtner søndag blev efterudtaget til det danske fodboldlandshold efter afbud fra Yussuf Poulsen.

Det fortæller landstræner Åge Hareide, som også påpeger, at angriberens mange mål i Rosenborg selvfølgelig er den vigtigste årsag til den første Bendtner-udtagelse i næsten to år.

- Jeg synes, at han har set bedre og bedre ud, men jeg har prioriteret kontinuitet i truppen, og jeg udtog det hold, som havde spillet sammen i halvandet år.

- Han var skuffet over ikke at være udtaget, og det vidste jeg også inden, for jeg kender både træneren og sportschefen i Rosenborg. Bendtner troede, han havde været god nok til at blive udtaget, og derfor er han også glad for, at han nu er kommet med.

- Det er et godt signal, at han har været skuffet over ikke at være med. Hvis han havde været ligeglad med ikke at være udtaget, så havde jeg været mere skeptisk. Det viser, at han vil det her, det er det bedste signal, man kan give mig, siger Hareide.

Søndag meldte Dansk Boldspil-Union ud, at Bendtner var udtaget til landsholdet for første gang siden playoffkampene mod Sverige i november 2015. Dengang var Morten Olsen landstræner.

Hareide havde dog Bendtner på gæstevisit til et par træninger sidste år, men nu ser han frem til at blive klogere på den rutinerede angriber.

Spørgsmål: Føler du, at du kender Bendtner som spiller og som person?

- Man kender jo bedst dem, som man har brugt mest tid med. Sådan er livet, og sådan er det også med Nicklas Bendtner. Men han var heroppe og træne med et par dage sidste år, og der gav han mig et meget positivt indtryk.

- Rosenborg har haft meget godt at sige om ham, og de spillere i landsholdstruppen, som kender ham, har også haft meget godt at sige. Så jeg glæder mig til at lære ham endnu bedre at kende, siger nordmanden.

Han fortæller, at uanset hvilken angriber som måtte have meldt afbud, var Bendtner den næste på hans liste. Den prioritet havde han dog ikke fortalt Bendtner om selv, men Bendtner havde fået et andet hint om, at han var i spil.

- Jeg drog op til Rosenborgs kamp mod Ajax i torsdags for at se, om han havde den der fanden i sig for at vise sig frem.

- Jeg ringede derop til sportschef Stig Inge Bjørnebye, og jeg fortalte ham, at han skulle give Bendtner besked om, at jeg ville komme og se kampen. Og han spillede en fin kamp, siger Hareide.

Ved landsholdstræningen mandag eftermiddag var Nicklas Bendtner ikke ude på græsset i Helsingør. Det samme var tilfældet for flere andre landsholdsspillere, der ligesom Bendtner spillede kamp søndag.

Nicolai Jørgensen udgik søndag med en mulig skade i Feyenoords kamp.

Dermed kunne Bendtner hurtigt se ud til at stige i angrebshierarkiet, men Hareide melder Jørgensen fit for fight.

- Jeg tror, han er okay. Det virker i hvert fald sådan, siger Hareide.

Fredag møder Hareide, Bendtner og resten af landsholdet gruppeetteren Polen i VM-kvalifikationen. Mandag gælder det en udekamp i Armenien.