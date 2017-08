Hagen vil ikke bekræfte Kristoffs plan for norsk EM-guld

- Hvis det bliver en massespurt, så kører vi for mig, siger Kristoff.

Den udlægning af taktikken i den norske lejr besvarer Hagen med et gådefuldt smil.

- Vi har en god taktik. Kan vi ikke bare sige det sådan? Den kan jeg ikke afsløre for dig, griner Edvald Boasson Hagen.

De to nordmænd sad med i finalen, da VM i Doha 2016 skulle afgøres i en spurt i en mindre gruppe. Det blev ikke til noget, og efter løbet var Kristoff rasende. Han følte sig svigtet af sin holdkammerat.

Kristoff tilføjer dog også, at Edvald Boasson Hagen efter hans opfattelse af taktikken har frikort til at køre sin chance udefra.

- Men Edvald har et frikort. Han er fri til at gå med i angreb, siger Kristoff.

Norge stiller med syv mand ved EM i Herning, og det gør det vanskeligt at kontrollere løbet.

- Vi er ikke fuldtallige, så det kan blive temmelig svært at kontrollere det, men vi har et godt hold med både mig og Edvald. Så vi håber at kunne få et godt resultat, siger Kristoff.

Den norske Katusha-rytter regner med, at Danmark med hans holdkammerat Michael Mørkøv vil tage teten.

- Danmark har et stærkt hold. Jeg tror, at de kører for Cort. Men de har sikkert også andre at spille på, hvis det skulle blive et hårdt løb. Michael eller andre kan gå i angreb, siger Kristoff.

EM-løbet er 240 kilometer. Det køres på en rundstrækning på 20 kilometer syd for Herning.