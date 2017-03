Foto: Scanpix/Jared C. Tilton

Haas-chef: Magnussen er en ægte racerkører

Den 24-årige dansker har mandag og tirsdag under en Formel 1-test i Barcelona bevist, at han var værd at satse på.

Haas-chef Günther Steiner er foreløbig godt tilfreds med, at han har hentet Kevin Magnussen ind på det amerikanske Formel 1-hold før den kommende sæson.

- Han har vist, hvem han er, og hvad han kan gøre. Han passer godt ind på holdet, siger Steiner til Ritzau.

- Vi har haft to større debriefinger, og hans feedback er god. Ingeniørerne kan lide den, og jeg tror også, at han kommer godt ud af det med sin holdkammerat, siger teamchefen med henvisning til Romain Grosjean.

- Altså så godt som man nu kan, for holdkammerater i Formel 1 kan ikke altid sammen, tilføjer han og slår fast:

- Vi er meget positive og glade for at have ham.

Kevin Magnussen har bekræftet de indtryk, som den italienske teamchef gjorde sig allerede for to år siden, da danskeren var i spil til det amerikanske holds debutsæson i Formel 1 i 2016.

Haas endte med at hyre Esteban Gutierrez, mens Kevin Magnussen landede hos Renault.

- Jeg har ikke fået nye indtryk af ham nu her. Vi talte med ham i 2015, før vores første år i Formel 1. Dengang fandt vi ikke sammen af den ene eller anden årsag.

- Men vi bibeholdt kontakten, og da vi igen kiggede efter en kører, så var han næsten vores førstevalg.

- Så talte vi nogle gange med ham. Vi taler samme sprog som Kevin. Jeg og resten af vores hold elsker ræs, og det er, hvad vi taler om. Det er lige ud ad posen. Der er ikke så meget pussenusse-snak.

Günther Steiner mener, det er for tidligt at sige, hvad han forventer af Kevin Magnussen i den kommende sæson, hvor en ny generation af biler indtager Formel 1.

- Man kan aldrig sige, at man er sikker. Men jeg tror meget på, at han kan lave point for os. Det er derfor, vi har taget ham ind. Det er vores mål, og jeg tror også, at det er hans.

En af hovedårsagerne til, at Günther Steiner sidste år tilbød danskeren en kontrakt, er Magnussens aggressive stil på banen.

- Han er racerkører, og han er god til det. For at være racerkører skal man ønske det virkelig hårdt.

- Han kommer ud af en racerkørerfamilie. Hans far Jan kører også - og han gør det stadigvæk, selv om han ikke længere er den yngste.

- Ræs er, hvad der tilfredsstiller Kevin i livet. Han er her ikke på grund af livsstilen, men for at køre ræs, siger Steiner.

Selv om Kevin Magnussen mandag og tirsdag har vist, at Haas-raceren både er pålidelig og hurtig, så er det for tidligt at konkludere, hvor holdet står i forhold til konkurrenterne.

- Mercedes og Ferrari er meget stærke, og Red bull er altid gode. Det vil de også være i årets første grandprix i Australien, som de plejer, siger Günther Steiner.

- Midterfeltet er stuvet sammen som altid. Det er for tidligt at lave en hakkeorden blandt de hold. Vi ved ikke, hvor meget benzinvægt de har kørt med i deres test, og det har betydning for tiderne.

- Vi er glade for vores egen test. Vi ved ikke, hvor vi befinder os i feltet, men jeg er sikker på, at vi ikke bliver sidst, siger han.

Kevin Magnussen holder pause resten af ugen, mens holdkammeraten Roman Grosjean overtager rattet onsdag og torsdag. I næste uge fortsætter testdagene i Barcelona.