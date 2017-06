Haas-boss fremhæver Magnussen-makker efter flot point

Derimod kørte holdkammeraten Romain Grosjean blændende, efter at han blev påkørt og skulle have udskiftet frontvingen allerede på første omgang.

Kevin Magnussen var uheldig i søndagens Formel 1-grandprix, da Haas-køreren blev ramt af en straf på fem sekunder for at overhale på et tidspunkt, hvor han ikke måtte.

Grosjean røg helt ned på sidstepladsen, men endte alligevel med at overhale både Magnussen og adskille andre kørere og hente et point via en tiendeplads.

- Normalt ville løbet være slut, men alle blev ved med at kæmpe, og Romain gjorde et fantastisk arbejde med at få bilen over stregen med 69 omgange på et sæt dæk.

- Det er forbløffende og meget godt gået, siger Haas-teamchef Günther Steiner til holdets hjemmeside.

Om danskeren, der fik en fem sekunders tidsstraf, da han også var i spil til at få point, var der ikke meget ros at hente.

- Kevin var oppe i pointene. Men så fik han en straf for at overhale, mens der var Virtual Safety Car. Han lod sig falde en position tilbage, men det blev besluttet, at han skulle have straffen.

- Alt i alt er jeg tilfreds med weekenden. Selv om det kunne se ud som om, at vi ikke gjorde det, vi skulle, så fik vi et point.

- Det betyder, at vi har hentet point i nu fem ud af syv løb i år, og vi har kun haft et løb, hvor vi ikke gennemførte, siger Steiner.

Magnussen har ytret utilfredshed med at blive ramt af straffen, og til holdets hjemmeside gentager han kritikken.

- Jeg mener, det var en meget uretfærdig vurdering af dommerne. Den slags sker, og min mulighed for at få point var væk, siger Magnussen.

- Det har ikke været min weekend, men forhåbentlig vender det snart for mig, siger danskeren.