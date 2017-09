Håndboldstjerner: Uhørt at DBU truer fodboldkvinderne

Fredag kom DBU med en deadline for, hvornår fodboldkvinderne senest skal melde sig klar til næste uges VM-kvalifikationskamp ude mod Ungarn.

Landsholdsspillerne i håndbold følger ivrigt med fra sidelinjen i fodboldkvindernes kamp for en ny kollektiv aftale med Dansk Boldspil-Union (DBU).

Det skal spillerne ifølge unionen gøre senest lørdag. Parterne - Spillerforeningen og DBU - skal efter planen mødes til forhandlinger klokken ni lørdag formiddag.

Håndboldherrernes anfører, Niklas Landin, retter fredag aften i en pressemeddelelse en skarp kritik af den måde, DBU forhandler på.

- Det kræver optimale vilkår for enhver elitesportsudøver at præstere på højeste niveau. Det har vi en lang tradition for sikres gennem kollektive aftaler spillere, Spillerforeningen og forbund imellem.

- Udefra set er jeg forbløffet over, at DBU splitter et landshold, der netop har vundet EM-sølv.

- Og at true spillerne med ultimatum på denne måde er uhørt, og derfor bør DBU hurtigst muligt få lavet en rimelig aftale med spillerne, siger Landin.

Landsholdskollegaen Lasse Svan Hansen har også en opfordring til DBU.

- Selvfølgelig skal kvinderne i fodbold sikres ordentlige og rimelige forhold på alle parametre, når de repræsenterer Danmark.

- Derfor bakker vi fra herrelandsholdet i håndbold 100 procent op om kvinderne, lyder det fra landsholdsfløjen Lasse Svan.

Fra håndboldkvindernes anfører, Stine Jørgensen, lyder samme budskab.

- Som landsholdsspiller er det essentielt, at man har opbakning hele vejen rundt. Vi bruger mellem 60 og 70 dage om året i landsholdslejren, og det samme gør fodboldspillerne.

- Derfor håber jeg, DBU også bakker op om deres kvindelandshold og sikrer en fair aftale, siger Stine Jørgensen.