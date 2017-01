Håndboldspiller hjalp mand med hjertestop under hyldest

Han var af seerne blevet tildelt prisen for Årets Jubelscene 2016 for jublen over OL-guldet i Rio de Janeiro.

Kameraerne panorerede ned i salen, hvor resten af herrelandsholdet sad, og hvor Casper U. Mortensens stol stod tom.

Trods gentagne efterlysninger fra scenen lykkedes det ikke at få ham på scenen, og hans landsholdskollega Morten Olsen måtte på scenen og modtage prisen på fløjspillerens vegne.

Det viste sig senere, at forvirringen skyldtes en toiletpause, der blev forlænget af ganske alvorlige årsager.

På Twitter skrev Casper U. Mortensen kort efter episoden:

- Tak for prisen for årets jubelscene. På mit "toiletbesøg" falder en mand om på gulvet med hjertestop, og derfor valgte jeg at blive.

- Men tak for alle der har stemt på mig, og tak til min kære ven Morten Olsen for at modtage prisen. Det er en ægte holdkammerat.

Efter episoden fortæller Casper U. Mortensen, at manden hurtigt fik behandling og kom til bevidsthed.

- Jeg stod to meter ved siden af og så manden falde og slå hovedet ned i gulvet. Han blev helt hvid og bleg, og jeg skyndte mig at sørge for, at der blev hentet en hjertestarter.

- Da jeg kom tilbage, var der dog allerede kommet fire-fem paramedicinere omkring ham, og han var ved bevidsthed, siger han til BT.

DR Sporten bekræfter på sin Facebook-side, at manden har det godt efter omstændighederne.