Håndboldredaktør om lukning: En møgdag

TV2 Sports håndboldredaktør, Dan Philipsen, kalder ligefrem den forestående lukning for "en tragedie for dansk håndbold" og "en falliterklæring for Aarhus som sportsby".

- Det er en klub, der har gjort alt rigtigt i forhold til at satse dansk og at satse på billige spillere. Problemet er, at man ikke har evnet at tjene penge. Som så mange andre klubber er SK Aarhus drevet på for få menneskers velvilje, siger Dan Philipsen til TV2 Sport.

SK Aarhus lukker efter indeværende sæson, fordi klubbens hovedaktionær ikke vil poste flere penge i den.

Dan Philipsen påpeger, at hovedaktionæren har manglet opbakning.

Det kan koste både for Aarhus som sportsby og ikke mindst for de danske landshold.

- Det er skidt, for de har været storleverandør til ungdomslandsholdene og landsholdet. Og alligevel er der ikke nogen, der gider at se dem eller at smide penge i dem. Det er en møgdag, siger Dan Philipsen.

Ved EM i kvindehåndbold tidligere i december havde Danmark to SK Aarhus-spillere med i truppen: Mette Tranborg og Anna Sophie Okkels.

Tranborg har tidligere annonceret, at hun fra næste sæson spiller for Odense Håndbold.

SK Aarhus kommer til at spille sæsonen færdig, hvorefter licensen overgår til Skovbakken.

Hvad der herefter skal ske med licensen, er fortsat uvist.