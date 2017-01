Håndboldherrer tæver Island i perfekt VM-optakt

Danmark viste stor styrke og kørte Island over med 34-26 i den sidste testkamp før afrejsen til VM i Frankrig.

Gudmundur Gudmundssons tropper underholdt knap 5000 tilskuere i Aarhus med spilleglæde og fantasi i en vellykket VM-generalprøve, som danskerne vandt med de overbevisende cifre 34-26 over Island.

Det danske håndboldlandshold kan rejse til VM med et sejrshattrick som opstrammer, efter at også den tredje kamp i Bygma Cup endte med en dansk gevinst.

Det er naturligvis helt efter bogen, at Danmark besejrer et islandsk mandskab under opbygning, men den danske præstation må give spillerne en god fornemmelse med i flyet til Frankrig i næste uge.

Formkurven har vist sig opadgående i testturneringen, der begyndte med lidt fodslæbende angrebsspil mod Ungarn, men hvor flere og flere brikker faldt på plads undervejs.

Som en understregning af at holdet er ved at være VM-klart, udsatte danskerne Island for en omgang veritabel overfaldshåndbold i kampens første fjerdedel.

Tempoet var tårnhøjt, og stort set alle danske angrebsåbninger lykkedes i et forrygende kvarter, hvor Gudmundssons "A-kæde" viste klassen.

Mikkel Hansen, Morten Olsen og Kasper Søndergaard indledte i bagkæden med Casper U. Mortensen og Lasse Svan på fløjene og Henrik Toft Hansen på stregen.

Det ligner en sekstet, der - sammen med Niklas Landin i målet og Mads Mensah og René Toft Hansen i defensiven - kommer til at tage et stort slæb i de kommende ugers jagt på VM-medaljer.

Landstræneren skal si tre spillere fra sin 19-mandstrup, og han ser ud til at være tæt på en afgørelse.

I hvert fald var det bemærkelsesværdigt, hvor lidt spilletid der blev tildelt Simon Hald, og Niclas Kirkeløkke måtte nøjes med det sidste kvarter, da det hele var afgjort.

Derimod fik Lasse Andersson - en tredje af de unge - bedre tid til at føre sig frem på halgulvet.

Barcelona-bomberen havde større succes i forsvaret end i angrebet, hvor det fortsat kniber med at dirigere det tunge skud inden for stolperne.

Hans klubkammerat Jesper Nøddesbo viste til gengæld, at han er en pålidelig reserve på straffekast, når Mikkel Hansen en sjælden gang har brug for at blive afløst.

Selv om det danske angrebsspil tabte en smule niveau efter den voldsomme indledning, har Gudmundsson grund til at være tilfreds med den sidste VM-test.

Han skal bruge de kommende dage på at give en tung besked til nogle spillere, men landstræneren må anse det som en positiv situation, at han har så meget kvalitet at vælge imellem.