HSV afværger igen nedrykning med nyt mirakel

En sejr ville betyde overlevelse, uafgjort eller nederlag ville betyde to drabelige kampe om at undgå nedrykning. Det blev til det første efter et stort drama, som HSV vandt 2-1 på en sen scoring.

Dermed undgik klubben at skulle ud i to nervepirrende playoffkampe om at undgå nedrykning mod nummer tre fra næstbedste række. Det lod tilfaldt i stedet taberne fra Wolfsburg.

HSV er den eneste tyske klub, som aldrig har været ude af Bundesligaen, selv om man nu i tre af de seneste fire sæsoner har flirtet gevaldigt med en tur ned i 2. Bundesliga.

Wolfsburg skabte ellers stilhed blandt HSV-fansene efter 23 minutter, da Robin Knoche headede gæsterne i front.

Mindre end ti minutter senere skabte Filip Kostic ny tro på tingene i Hamburg, da han udlignede til 1-1 på Lewis Holtbys flotte forarbejde.

For både to og tre sæsoner siden var HSV ude i dramatiske playoffkampe for at overleve, og det var man på vej til at skulle igennem igen efter en uinspireret indsats.

Men to minutter før tid dukkede indskiftede Gian-Luca Waldschmidt op og headede HSV på 2-1, og det sikrede traditionsklubben endnu et mirakel og endnu en sæson i Bundesligaen.

I toppen af tabellen kom Yussuf Poulsen på måltavlen for RB Leipzig. Han scorede til 2-0 ude mod Eintracht Frankfurt, som dog kom tilbage og fik 2-2.

Leipzig slutter dog alligevel nummer to i ligaen. Det stod allerede klart før sidste spillerunde.

I München tog Bayern afsked med Philipp Lahm og Xabi Alonso, som begge spillede sidste kamp i karrieren.

De fik en værdig afsked med en sejr på 4-1 over Freiburg. Derudover fik Bayern München overrakt mesterskabspokalen, som blev sikret for et par runder siden.