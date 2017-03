Gymnasieelev drømmer om medalje og dansk rekord ved EM

Her kvalificerede den unge atlet fra Aalborg sig til EM-finalen, da han for anden gang i løbet af fredagen satte personlig rekord.

Først løb Benjamin Lobo Vedel i 46,65 sekunder i sit indledende heat, og i semifinalen barberede gymnasieeleven yderligere af tiden og løb i 46,60 sekunder.

Det rakte til en andenplads i semifinalen og udsigten til en finale lørdag, og det var første gang siden 1946, at en mandlig, dansk sprinter når en international finale.

Det skete senest i udendørs-EM i 1946, hvor Niels Holst-Sørensen dengang vandt guld.

- Før EM var målet bare at nå semifinalen, men efter at det gik så let i det indledende heat, så satte min træner (Erik Barslev, red.) og jeg en plads i finalen som nyt mål.

- Jeg føler, at det var nemt i dag. Før det sidste sving tænkte jeg, at jeg lige venter med at rykke.

- Jeg føler stadig ikke, at jeg har givet mig 100 procent endnu, og finalen lørdag bliver om aftenen, så jeg vil virkelig være oplagt og vil kunne løbe frit. Målsætningen er jo allerede indfriet, siger Benjamin Lobo Vedel i en pressemeddelelse fra Dansk Atletik Forbund (DAF).

Den danske rekord på distancen lyder på 46,31 sekunder og indehaves af Nick Ekelund-Arenander, og Benjamin Lobo Vedel drømmer om at slå rekorden.

- Det er muligt, og jeg tror på, at hvis man når ned omkring den tid, så kan det give medalje, siger han.

Benjamin Lobo Vedel løber EM-finale lørdag aften.