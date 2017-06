Gylden årgang står foran sidste ungdomslandskamp

Lørdag er sidste mulighed for spillere på den årgang samt 1995-årgangen med Pierre-Emile Højbjerg for at spille en ungdomslandskamp.

Etablerede landsholdsspillere som Riza Durmisi, Yussuf Poulsen og Viktor Fischer var alle en del af den succesfulde årgang 1994, der bragede igennem ved at nå EM-semifinalen på U17-niveau i 2011.

Ingen af dem er dog med, når Danmark runder U21-EM af med en gruppekamp mod Tjekkiet i Tychy.

Netop det faktum at nogle af årgangens bedste spillere ikke har spillet på et dansk U-landshold i flere år, men på A-landsholdet, er i flere medier blevet udpeget som en del af forklaringen på, at Danmark allerede har udspillet sin EM-rolle inden sidste gruppekamp.

Det danske hold består nemlig af de talenter, som ikke har taget skridtet ind på A-landsholdet, men i stedet har spillet et hav af ungdomslandskampe.

Christian Nørgaard, Frederik Holst, Lasse Vigen Christensen, Patrick Banggaard, Kenneth Zohore og Lucas Andersen er blandt de spillere, der har været med hele vejen, siden Thomas Frank førte U17-landsholdet frem til EM-succes.

Sekstetten har spillet over 400 ungdomslandskampe tilsammen, og lørdag bliver det derfor sidste tur med kliken, når Danmark møder Tjekkiet. Afskeden med ungdomslandsholdene skal markeres med sejr, mener en af holdets rutinerede kræfter.

- Der er nogle af os gutter, der har været sammen siden U16. Nu skal vi slutte godt af, og det kræver en sejr mod Tjekkiet, ikke så meget andet.

- Vi har været meget igennem med U17 - både til EM og VM, og det har været sjovt at følges med mange af 1994-gutterne.

- Så det er helt sikkert vores plan lige at sige på gensyn og tak for denne gang med en sejr, siger Frederik Holst.

Angriberen Kenneth Zohore mener, at et godt sammenhold på årgangen har gjort det lettere at præstere på banen.

- Vi er mere venner og holdkammerater end konkurrenter. Vi er nogle stykker, der har været med hele vejen, og vi kan snakke sammen på en anden måde, når vi har været sammen så længe.

- Det gør det lettere for os, fordi vi kender hinanden og det pres, der er for at præstere på holdet, siger Zohore.

Anfører Lasse Vigen Christensen understreger, at han hellere ville have spillet sin 90. og sidste ungdomslandskamp med noget på spil frem for en nærmest ubetydelig gruppekamp efter Danmarks EM-knockout.

- Vi slikker sårene, efter at vi har siddet ved en slutrunde og troet, at vi skulle spille med, hvor det er sjovt, men det kunne vi ikke.

- Vi skylder os selv og alle dem, der har støttet os, og alle omkring holdet at slutte godt af.

- Der er tre andre hold, som spiller om at gå videre, og vi skal sætte en ære i at gøre det så svært som muligt for Tjekkiet, siger Lasse Vigen.

Den danske anfører når ikke forbi Jonas Kampers 93 spillede U-landskampe, hvilket er rekord.

15 spillere i den danske U21-landsholdstrup falder for aldersgrænsen efter slutrunden, mens de resterende otte også kan være med i den næste U21-kampagne, der begynder til efteråret.