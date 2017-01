De fleste spillere, som var med til at vinde OL-guld i Rio, er også med i den trup, som skal forsøge at hente Danmarks første VM-guld i Frankrig.

Gudmundsson vælger de velkendte ansigter til VM-truppen

Baggrunden er, at landstræner Gudmundur Gudmundsson maksimalt må tage 16 spillere med til VM, og derfor skulle der barberes i truppen på 19 mand i forhold til søndagens sejr over Island ved Bygma Cup.

GOG-spilleren Niclas Kirkeløkke tages dog med til Frankrig som reserve, og han kan deltage i holdets træninger.

- Niclas er meget tæt på truppen, og vi tager ham med, så vi kan bruge ham i træningerne. Så han er helt klar til at blive skiftet ind, hvis det bliver aktuelt, lyder det fra Gudmundsson i en pressemeddelelse fra DHF.

Den unge Kirkeløkke var spået at være en af dem, der hang i en tynd VM-tråd, og han lader da heller ikke til at være skuffet over reserverollen.

- Det er jo en drengedrøm, der går i opfyldelse. Jeg ved ikke, om jeg får spilletid dernede, men jeg kan forhåbentlig lære en masse og i højere grad blive en del af fællesskabet, siger Niclas Kirkeløkke.

Ved Bygma Cup fik Danmark en fornem afslutning på forberedelsen til VM, da Island i Aarhus blev besejret 34-26 i en underholdende VM-generalprøve, hvor Danmark diskede op med både spilleglæde og fantasi.

Efter succesen med OL-guld jagter det danske landshold medaljer ved VM, hvor Danmark lægger ud mod Argentina i Paris fredag.

Danmark er i gruppe D, som ud over Danmark og Argentina tæller Bahrain, Egypten, Qatar og Sverige.

Der er mulighed for at lave to udskiftninger i truppen under VM.

Den danske VM-trup ser således ud:

Målmænd: Niklas Landin, Jannick Green.

Fløjspillere: Lasse Svan Hansen, Hans Lindberg, Casper U. Mortensen og Magnus Landin.

Stregspillere: Henrik Toft Hansen, Jesper Nøddesbo, René Toft Hansen.

Bagspillere: Mikkel Hansen, Lasse Andersson, Michael Damgaard, Henrik Møllgaard, Kasper Søndergaard, Morten Olsen, Mads Mensah Larsen.

Reserve: Niclas Kirkeløkke.