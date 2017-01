Gudmundsson om Bahrain-rod: Vi præsterede ikke godt nok

En dansk præstation under middel og et modstanderhold, der fik lov at spille meget lange angreb, var årsagerne til, at håndboldlandsholdet måtte slide hårdt for 30-26-sejren over Bahrain ed VM onsdag aften.

Landstræner Gudmundur Gudmundsson havde på forhånd - som vanligt - advaret om modstandernes styrke, og det kommer derfor ikke som det store chok, at kampen blev tæt.