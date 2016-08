Gudmundsson: Wilbeks stop ødelægger OL-efterfesten

Uro efter OL-guldet fik Ulrik Wilbek til at stoppe som DHF's sportschef. Landstræner ærgrer sig over sagen.

Islændingen, som førte Danmark til OL-triumf i Rio, har efter alt at dømme - ufrivilligt eller ej - spillet en hovedrolle i Wilbeks stop.

Wilbek nævner den uro, der har været efter OL-gevinsten, som årsagen til, at han ikke længere kan fortsætte i DHF.

Ifølge TV2 Sport havde Wilbek under og efter OL samtaler med spillerne om at få Gudmundsson fyret.

De samtaler blev landstræneren først bekendt med i sidste uge.

- Jeg spiller ingen rolle i det her. Jeg har ikke noget med det at gøre, siger Gudmundsson.

Spørgsmål: Men når Wilbek taler om uro, hvad handler det så om?

- Jeg ved det ikke. Jeg har bare fået at vide, at han og spillerne har haft et eller andet møde, men jeg var ikke en del af det, så jeg vil ikke udtale mig om det.

- Måske har det møde handlet om mig, men jeg har oplevet OL på den måde, at jeg har haft fuld fokus på mit job hele tiden.

- Vi har gjort det godt, og jeg har fokuseret på mine opgaver. Under OL har jeg haft et meget godt samarbejde med spillerne, siger Gudmundsson.

Og hvad med samarbejdet med Wilbek? Gudmundssons svar lyder således:

- Det vil jeg ikke snakke alt for meget om. Jeg vidste ingenting om de møder. Det har jeg først fået oplysninger om efter OL. Jeg vil ikke sige noget om det nu. Jeg har haft et godt samarbejde med spillerne og min assistenttræner under OL.

- Indtil jeg hørte om møderne, har jeg haft et ordentligt samarbejde med Ulrik. Jeg har ikke noget med Ulriks beslutning at gøre. Den må man bare respektere.

Gudmundsson tilføjer, at Wilbek har sørget for mange fantastiske ting for dansk håndbold.

Han erkender, at forløbet efter OL har været underligt.

- Al den uro kommer ikke fra mig. Jeg var ikke en del af de møder, og det var overraskende for mig, da jeg hørte om dem.

- Det er meget mærkeligt det her. Jeg er næsten ked af det. Jeg er rystet, at man er nødt til at gå ind i sådan noget lige efter, at man har vundet OL-guld. Det er det største i historien for Danmark og for mig som træner, siger islændingen.