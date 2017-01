Gudmundsson: Spillerne viste stor moral og karakter

At det danske håndboldlandshold kunne lægge et døgns polemik om René Toft Hansen bag sig og udspille Argentina i VM-åbningskampen, er dagens positive historie for Gudmundur Gudmundsson.

- De viste stor moral og karakter i den måde, de tacklede det her på. Det håber jeg, de gør igen i morgen (lørdag mod Egypten, red.), siger Gudmundur Gudmundsson.

Han erklærer sig optimistisk i forhold til at få René Toft med senere i turneringen.

I hvert fald hvis det stemmer, at Det Internationale Håndboldforbund (IHF) vil overlade afgørelsen til Danmarks modstandere, om den store stregspiller må optræde med sin forbudte albuebeskytter.

- Jeg tror meget på, at menneskene omkring de andre hold er sportsfolk og gentlemen. Jeg stoler på, at de har forstået, at håndbolden må stå sammen om det her.

- Vi må selvfølgelig i gang med at snakke med de andre hold. Måske skal vi ringe til nogle og snakke med dem. Jeg har allerede selv talt med folk fra et hold, og de virkede positive over for det, siger Gudmundur Gudmundsson.

Han forventer ikke, at Toft Hansen vil være påvirket af situationen, hvis han får grønt lys til at spille.

- Jeg er ikke bange for hans mentale tilstand. Overhovedet ikke. Vi snakker meget sammen, siger Gudmundur Gudmundsson.

Hvis René Toft Hansen skal være med mod Egypten, skal der komme en afklaring inden klokken ni lørdag morgen.