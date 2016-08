Guardiolas City henter tre på stribe

I Citys 3-1-sejr hjemme på Etihad Stadium åbnede Raheem Sterling sin målkonto i årets Premier League, da han allerede efter syv minutter afsluttede et smuk City-angreb med scoring.

David Silva førte bolden frem og fandt med en indenoms-stikning Manuel Nolito, som Guardiola har hentet til klubben. Fra baglinjen lagde Nolito bolden skråt ind i feltet, hvor Sterling kom til og sikkert passerede Adrian i West Ham-målet.

11 minutter senere headede Fernandinho hjemmeholdet på 2-0.

Straks fra anden halvlegs start fik City et mål annulleret, og da West Hams Michail Antonio knuste både Nicolás Otamendi og Gaël Clichy i en hovedstødsduel og stangede reduceringen ind, øjnede gæsterne håb.

Det blev dog ikke til mere end drømmen om point for West Ham, som var godt med og pressede værterne i anden halvleg, men flere gange mod kampens afslutning var ved at indkassere endnu et mål.

I overtiden gik den ikke længere for West Ham, og her satte Raheem Sterling punktum med sit andet mål i kampen.

Inklusiv kampene i Champions League-kvalifikationen har Pep Guardiolas mandskab nu vundet fem kampe på stribe.

For West Hams vedkommende kom nederlaget i kølvandet på klubbens 0-1-nederlag på hjemmebane i ugens løb til rumænske Astra Giurgiu.

Det nederlag betød at West Ham missede kvalifikationen til Europa League for andet år i træk, og at klubben ligeledes for andet år i træk blev stoppet af det rumænske hold.

Tidligere søndag delte West Bromwich Albion og Middlesbrough via 0-0 i en kamp, hvor gæsternes Viktor Fischer kun akkurat nåede fra bænken og på banen, før kampens dommer fløjtede opgøret af.