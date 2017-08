Guardiola kræver en forklaring efter endnu et rødt kort

Manchester City-manager Josep Guardiola har svært ved at se idéen i at uddele advarsler for at fejre en scoring ved at løbe ud til tilhængerne.

City-spilleren Raheem Sterling blev lørdag det seneste offer for reglen, da dommer Mike Dean viste ham det gule kort, efter at Sterling havde jublet over sit sene sejrsmål mod Bournemouth ved at løbe ind i en klynge af fans.