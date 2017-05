Guardiola henter første brik i sit nye City-puslespil

Første bevis kom fredag, da Manchester City offentliggjorde, at klubben har hentet portugisiske Bernardo Silva i franske Monaco.

Den 22-årige midtbanespiller støder til City-truppen 1. juli.

- Det føles fantastisk. Jeg føler ærlig talt, at jeg er på et af verdens bedste hold nu. Det er stort at være en del af denne klub og få denne mulighed.

- Man siger selvfølgelig ikke nej, når man har muligheden for at blive trænet af Guardiola. Hvis han ikke er den bedste træner i verden, så er han en af dem.

- Alle ved, at det var fantastisk, hvad han lavede i Barcelona og Bayern München, og vi forventer også, at han vil vinde titler her. Det er stort at skulle arbejde sammen med ham, siger Silva til Manchester Citys hjemmeside.

Bernardo Silva kommer til fra det succesfulde Monaco-hold, der netop har vundet det franske mesterskab og som nåede en semifinaleplads i Champions League.

Silva blev lejet ud fra Benfica til Monaco i 2014, og seks måneder senere gjorde den franske klub kontrakten permanent.

Han spillede 51 kampe i den forgangne sæson, scorede ti mål og stod for ti assister.

Silva fik debut for Portugals landshold i 2015, og han har spillet 12 landskampe.

Den engelske klub meddeler ikke noget om længden på Bernardo Silvas kontrakt med Manchester City.

Klubben har netop sagt farvel til Jesus Navas, Gaël Clichy, Willy Caballero og Pablo Zabaleta, mens man endnu ikke har besluttet, om blandt andre Yaya Toure og Bacary Sagna har en fremtid i Manchester City.