Guardiola føler sig sikker på at opnå Champions League-mål

Det siger han efter en 3-1-sejr over West Bromwich Albion tirsdag aften. Sejren placerer City som nummer tre i Premier League. Liverpool er to point efter, mens Arsenal er tre point efter.

De tre første pladser giver direkte adgang til Champions League. Nummer fire ender i kvalifikation til turneringen.

- Jeg vil ikke sige, at top fire er sikret. Men andet vil kræve, at Arsenal vinder med fem eller seks mål over Everton og min gode ven Ronald Koeman (Evertons manager, red.), siger Guardiola foran pressen efter sejren tirsdag.

Manchester Citys målforskel er fem mål bedre end Arsenals. Og Guardiola fokuserer på at ende på tredjepladsen.

- Vi er, hvor vi skal være, og nu rejser vi til London for at forsøge at slutte som nummer tre og komme direkte i Champions League. Jeg er glad for, at det er i vores hænder, om vi skal blive nummer tre, siger Guardiola.

Guardiolas første sæson i Premier League slutter med en kamp mod Watford søndag. Det er første sæson i Guardiolas karriere, hvor han ikke vinder nogen titler.

- Denne klub havde ikke spillet i Europa i 30 år. Nu er vi der hvert år, men vi skal gøre det bedre næste år, siger spanieren.

Han er så småt begyndt at kigge frem mod næste sæson. Her vil han især fokusere på, at hans hold skal være bedre på hjemmebane.

Manchester City har vundet 11 sejre ud af 19 mulige i denne sæson.

- Vores sæson på hjemmebane har ikke været god. Vi har spillet godt i de sidste tre kampe, men sæsonen var ikke god, siger han.

-Det er årsagen til, at vi ikke var med i kapløbet om titlen. Vi tabte mange point hjemme, siger Guardiola.