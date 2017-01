Guardiola efter nederlag: Hård kamp om plads i top-4

Efter lørdagens 0-1-nederlag ude til Liverpool, så lyder City-manager Josep Guardiola dog som en mand, der forudser, at det kan blive svært nok at sikre en plads i Champions League via placeringen i ligaen.

- Helt sikkert. Det bliver meget vanskeligt for alle holdene, lød det fra Guardiola ifølge nyhedsbureauet AFP efter nederlaget.

Manchester City ligger aktuelt på tredjepladsen med 39 point, men Arsenal og Tottenham følger efter med henholdsvis 37 og 36 point, inden de to hold spiller senere søndag.

Den spanske manager luftede også idéen om, at City kan ende med at have et større fokus på kampene i Champions League og FA Cuppen, hvis mesterskabet ikke længere kan sikres på grund af Chelseas dominans.

I øjeblikket er Manchester City ti point efter topholdet Chelsea, der stormer afsted i Premier League og lørdag hentede sin sejr nummer 13 i træk i denne sæson.

- De har vundet 13 kampe i træk, så det ser ikke nemt ud, at de skal smide point, men vi er begyndt på anden halvdel af turneringen og med al respekt, så vil vi fokusere på os selv.

- Vi vil forsøge at gøre det, der skal til, for at vinde kampe. Når man er ti point efter, så handler det om udelukkende at fokusere på den næste kamp. Vi kan ikke snakke om den slags mål (mesterskab, red.).

- Der er mange, mange ting at kæmpe for - Premier League, Champions League, FA Cuppen og mesterskabet i næste sæson.

- Når der er en eller to måneder tilbage (af sæsonen, red.), så vil vi vurdere vores position, og så vil vi beslutte, hvad vores mål er, siger Guardiola.

Lørdagens opgør blev vundet af Liverpool efter Georginio Wijnaldums scoring efter blot otte minutter, da han headede 1-0-sejren hjem efter et indlæg fra Adam Lallana.

Dermed nåede Liverpool op på 43 point på andenpladsen, men manager Jürgen Klopp tænker slet ikke på Chelsea på førstepladsen.

- Vi kan ikke kigge efter Chelsea. De er tydeligvis utrolig stærke, og de har en fantastisk periode. De har vundet 13 kampe allerede. Det er ikke dårligt, siger Jürgen Klopp.

Tyskeren har dog en pointe, som han fokuserer på i stedet.

- Kan du forestille dig, hvor irriterende det er, når man vinder 13 kampe i træk, og der stadig er et hold, der kun er seks point efter? Jeg er sikker på, at de ikke tænker på det, så hvorfor skulle vi gøre det, siger Klopp.