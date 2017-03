Guardiola afviser comeback til engelsk landsholdsmålmand

Nu ligner det et endegyldigt farvel til den 29-årige keeper.

Nyhedsbureauet AFP har spurgt Guardiola, om der er nogen chance for, at Hart vender tilbage, hvilket udløste en hovedrysten fra den spanske chef.

- Jeg er så glad for Willy og Claudio, siger Josep Guardiola.

Ved sin tiltrædelse sidste sommer gjorde Guardiola det klart, at Harts spillestil ikke passede til holdets nye koncept, og efter 348 kampe for klubben måtte målmanden finde et andet sted at spille.

Afløser Claudio Bravo har imidlertid også haft problemer med at vænne sig til engelsk fodbold, og i de seneste kampe har chileneren måttet tage plads på bænken, mens reserven Cabellero har vogtet buret.

Over for AFP bekræfter Guardiola, at han overvejer at gå ind til næste sæson med Bravo og Caballero som sin målmandsduo.

35-årige Caballero har imidlertid kontraktudløb til sommer, så parterne skal blive enige om en ny aftale, hvis ikke City skal på markedet efter en ny keeper.