Storsejren på 4-0 ude over West Ham ændrer ikke på, at Manchester City og manager Pep Guardiola er under pres i Premier League.

Guardiola: Chelsea skal selv smide mesterskabet

Manchester City-manager Josep Guardiola giver ikke sit hold mange chancer for at hente ind på topholdet.

Trods en magtdemonstration og 4-0-sejr ude over West Ham levner manager Josep Guardiola ikke sit Manchester City-hold de store chancer for at vinde det engelske mesterskab i fodbold.

Pointafstanden op til det førende hold, Chelsea, er nemlig så stor, at det er op til duksene selv at bringe spænding ind i den absolutte topstrid i Premier League ved at dumme sig over al forventning.