Gruskongen Nadal stormer i tiende French Open-finale

Tre sæt skulle den fjerdeseedede gruskonge bruge til at besejre østrigske Dominic Thiem 6-3, 6-4, 6-0.

Dermed kan spanieren på imponerende vis sikre sig sin tiende titel i grand slam-turneringen, hvis han besejrer Stanislas Wawrinka i søndagens finale.

Lykkes det, vil Nadal været noteret for 15 grand slam-titler i karrieren, men man skal tre år tilbage for at finde den seneste, da Nadal vandt French Open i 2014.

I denne sæson har Nadal været ganske suveræn, og han møder op til finalen med selvtillid efter turneringssejre i Madrid, Barcelona og Monte Carlo.

23-årige Dominic Thiem måtte derimod sande, at semifinalen blev endestation i turneringen, som tilfældet også var i fjor, men at det skete ved nærmest at blive klædt spillemæssigt af denne gang.

De to spillere lagde ud med at bryde hinanden i de første partier, og så var opgøret i gang med 1-1.

Nadal afværgede flere gange breakbolde, og sættet var tæt, selv om spanieren bragte sig foran 4-1 ved at holde sine servepartier og bryde Thiem endnu en gang.

Spanieren svang taktstokken med aggressivt spil og tog sit fjerde serveparti rent og bragte sig på 5-2 og tog efterfølgende første sæt.

Begge spillere holdt deres server i de første partier i andet sæt, inden Nadal brød østrigeren og efterfølgende bragte sig foran 3-1.

Thiem kæmpede sin chance og reducerede i sin server til 3-4 og 4-5, men Nadal servede rent andet sæt hjem og bragte sig foran 2-0 i sæt.

Spanieren fortsatte turbojagten på finalepladsen i tredje sæt ved at bryde Thiem i østrigerens to første servepartier, og Nadal servede sig rent på 4-0, mens Dominic Thiem var stemplet helt ud af opgøret.

Herefter brød Nadal rent, og ydmygelsen var total, da han tog tredje sæt med et såkaldt æg og cifrene 6-0.