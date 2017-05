Gruskongen Nadal fejer igen alle af banen

Den 30-årige spanier har med overbevisende stil besvaret spørgsmålene i 2017 og særligt i de seneste uger.

For efter at have nået finalen og tabt til Roger Federer i både Australian Open i januar og i Miami i begyndelsen af april har Nadal i de seneste uger fået en blændende start på forårets europæiske grussæson.

Først nappede han sin triumf nummer ti i Masters 1000-turneringen i Monte Carlo, hvorefter han fulgte op med den ligeledes tiende sejr i ATP-turneringen i Barcelona.

Eurosports ekspertkommentator Michael Mortensen havde fornøjelsen af at følge Nadal fra nært hold i Monte Carlo.

- Jeg var virkelig imponeret. Han ser utroligt veltrænet ud og er skarp i sit spil. Han er beslutsom og har det dér blik i øjnene, som han efterhånden har haft i et stykke tid, efter han er blevet sine skader kvit.

- Som jeg ser det, spiller han grustennis på samme niveau, som da han var allerbedst, vurderer Michael Mortensen.

Med turneringssejrene er Nadal noteret for flest grustitler gennem historien.

Med sine 51 trofæer på underlaget har han har overgået den argentinske legende Guillermo Vilas, der var en magtfaktor i 1970'erne.

Der har til tider været tale om magtdemonstrationer, som da det østrigske stortalent Dominic Thiem i Barcelona-finalen blev sat til vægs med 6-4, 6-1, og Nadal har nu vundet 19 sæt på stribe. De fleste meget overbevisende.

På den måde har han understreget, at 2017 indtil videre er et tennisår for romantikere og nostalgikere.

Også det schweiziske ikon Roger Federer har vist enorm styrke med triumfer i sæsonens hidtil tre største turneringer.

- Ligesom Federer er Nadal indædt med en faglig stolthed. De elsker at præstere på højeste niveau, lyder det fra Mortensen.

Han forudser, at Nadal fortsætter successtimen i den kommende tid, hvor det i denne uge går løs i Madrid Open og fra 28. maj i French Open.

- Nadal bør tage sig kærligt af turneringen i Madrid, og i min verden er han også favorit til at vinde French Open, siger han.

Nadal træder ind i anden runde af Madrid Open, hvor han onsdag møder italieneren Fabio Fognini. Spanieren har vundet turneringen i Madrid fire gange.