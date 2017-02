Grigel skifter til Ungarn trods dialog med danske klubber

Lotte Grigel forlader Rostov-Don efter lidt over et år, og hun skal fremover spille for Debrecen.

Grigel var dog i dialog med flere danske klubber og var tæt på et skifte til den danske liga, oplyser hun til TV2 Sport.

- Jeg var meget tæt på at komme hjem til Danmark, for jeg synes også, der er nogle klubber derhjemme, der er meget spændende, og som har gjort deres hjemmearbejde ordentligt i de sidste par sæsoner og har fået klubberne op at køre på et rigtig højt niveau.

- Så det var meget interessant at komme hjem, men jeg havde en fornemmelse af, at jeg ikke er helt klar til at komme hjem endnu, siger Grigel, der ikke vil sætte navn på de danske klubber.

Den 25-årige playmaker skiftede i november 2015 fra barndomsklubben Team Esbjerg til Rostov-Don.

Det skete, efter at hun var raget uklar med Team Esbjergs cheftræner, Lars Frederiksen, der ikke gav Lotte Grigel så meget spilletid, som hun ønskede.

En måned efter skiftet blev Lotte Grigel ramt af en alvorlig skade i forbindelse med VM i Ungarn, og der gik derfor lang tid, før hun kom i betragtning til holdet i Rostov-Don.

Klubben havde dengang dansk cheftræner i Jan Leslie, men han blev fyret sidste år.