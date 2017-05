Green om sin farvelkamp: Svært at samle tankerne

Den ellers altid koncentrerede og superprofessionelle veteran erkender, at han ind imellem havde svært ved at samle tankerne om det, der foregik på isen mandag eftermiddag i Köln.

Efter 19 år og 316 kampe er landsholdskarrieren slut for ishockeylandsholdets kaptajn, Morten Green, der fik en 2-0-sejr over Italien i sin afskedskamp i rødt og hvidt.

- Dagen var meget lang og utrolig speciel. Det skal jeg ikke skjule. Kampen var også svær at komme igennem for mig personligt.

- Det blev et skift ad gangen og så håbe, at jeg ikke fik ødelagt alt for meget, siger Morten Green.

- Tankerne svævede lidt afsted. Under hele turneringen har jeg ellers været god til at lægge det på afstand og fokusere på det arbejde, der skulle gøres, men selvfølgelig var det specielt.

At han havde svært ved at holde hovedet fri for tanker undervejs, skyldtes ikke kun, at det var sidste omgang med et landshold, som han altid har prioriteret meget højt.

Det skyldtes også, at italienerne ikke var kommet på isen med en ambition om at skabe en festforestilling.

Italien var pisket til sejr, og holdet havde lagt en ultradefensiv taktik, i håbet om at danskerne blottede sig. Derfor fik publikum en blodfattig og ensidig forestilling.

- Det blev en mærkelig kamp, for i de andre kampe har der været næsten fyldt på lægterne, rigtig god stemning, højt tempo på isen, og det hele kørte.

- Men her mødte vi et hold, der - jeg ved ikke rigtigt, hvad de lavede. Jeg har aldrig mødt et hold, der spillede så defensivt. De skulle frem og vinde, så jeg forstår ikke, hvad de tænkte.

- Derfor var der faktisk lidt tid til at tænke i forhold til de andre kampe, hvor det kørte med 120 kilometer i timen hele tiden, siger Morten Green.

Men nu er det altså slut med landsholdet, hvor han siden Jesper Damgaards stop i 2011 har været en uanfægtet leder.

Green har videreført den holdånd, der i de første mange år som A-nation var hovedårsagen til, at Danmark undgik nedrykning - nogle gange mod alle odds.

Helt naturligt er det også det, han fremhæver, når han bliver spurgt om, hvilke værdier han håber at give videre til fremtidens ishockeyspillere.

- Jeg har altid haft respekt for de 20 drenge, der sidder derinde, siger han og peger mod døren til omklædningsrummet.

- Det er vigtigt for børn at lære, at ishockey er et holdspil. Det foregår ikke på Facebook eller Instagram.

- Det handler om at arbejde sammen og få det maksimale ud af en gruppe og ikke sende 20 individualister på isen.

- Det var jeg ikke særlig god til, da jeg var yngre, men det lærer man med tiden.

- Alting handler ikke om én selv, men om gøre de rigtige ting og kunne se sig selv i spejlet bagefter. Det føler jeg, at jeg kan, siger Morten Green.