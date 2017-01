Aaron Rodgers fra Green Bay Packers kaster et touchdown i fjerde quarter af kampen mod New York Giants. Rodgers sendte Packers videre til næste runde i NFL's slutspil.

Green Bay skyder New York Giants i sænk i NFL-slutspil

Green Bay Packers havde startproblemer, men holdet endte med at slå New York Giants 38-13 i wildcard-runden.

Det var ellers New York, der startede kampen bedst. Quarterback Eli Manning burde to gange have kastet et touchdown, men begge gange tabte de ellers sikre receivere Odell Beckham og Sterling Shepard bolden i endzone.

Quarterback Aaron Rodgers kastede fire touchdowns mod New York Giants natten til mandag dansk tid, og dermed sendte Green Bay sin modstander ud i mørket i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Dermed holdt Green Bay fast i New York, der måtte nøjes med en føring på 6-0, der kom i hus via to field goals.

Og så begyndte Green Bays største stjerne at røre på sig.

Quarterback Aaron Rodgers fordelte sikkert boldene til sit frygtede korps af receivere.

Og selv om en af dem, Jordy Nelson, måtte udgå af kampen, kunne New York ikke dække op for Green Bay Packers frembrusende offensiv.

Først kastede Aaron Rodgers et touchdown til Davante Adams, og så var Green Bay foran 7-6.

Dernæst fulgte en spektakulær scoring, da Rodgers med seks sekunder tilbage inden pausen kastede et touchdown på 42-yards til Randall Cobb.

New York Giants var dog ikke helt slået endnu, og holdet fik næsten udlignet, da Eli Manning efter pausen fandt Tavarres King i endzonen.

Men Aaron Rodgers ville det anderledes, og med yderligere to touchdowns og et enkelt field goal blev kampen aldrig så spændende, som de fleste havde forudsagt.

Green Bay vandt 38-13 og avancerer som det sidste hold til næste runde i slutspillet. Det sker efter en wildcard-runde, hvor alle fire hjemmehold vandt stensikre sejre.

Dermed er der otte hold tilbage i denne sæsons udgave af NFL.

Green Bay Packers møder Dallas Cowboys på udebane i næste runde. Seattle Seahawks skal en tur til Atlanta, hvor Falcons byder velkommen.

New England Patriots tager hjemme imod Houston Texans, mens Pittsburgh Steelers skal en tur til Kansas City for at møde Chiefs.

Super Bowl spilles 5. februar.