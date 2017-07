Graviditet sender Ottesen ud af EM på kortbane i København

- Jeg vil ikke afvise, at jeg kommer tilbage til sporten, men lige nu, ja der skal jeg være mor, og det vil jeg nyde i fulde drag, skriver Ottesen på sin blog.

Den tidligere verdensmester havde ellers udset sig EM på kortbane i Royal Arena i København som sit helt store mål.

I marts pointerede hun over for TV 2 Sport, at hun på daværende tidspunkt endnu ikke endegyldigt havde taget stilling til, hvorvidt hun ville afslutte sin karriere efter EM på hjemmebane.

29-årige Ottesen skriver på sin blog, at hun stadig ikke har truffet en endelig beslutning.

- Svømningen bliver gemt lidt væk det næste års tid, og så ser vi på det til den tid, skriver hun blandt andet.

I mellemtiden vil Jeanette Ottesen fokusere på alt andet end svømning.

- Jeg kan ikke med ord beskrive, hvor vild en oplevelse det har været indtil videre. Bare det øjeblik graviditetstesten sagde positiv for nogle måneder siden, var det nok et af de vildeste, mærkeligste, gladeste og også et af de mest nervøse øjeblikke i mit liv, skriver Jeanette Ottesen.

Jeanette Ottesen har i alt vundet 50 medaljer ved OL, EM og VM.

To gange er hun blevet verdensmester på langbane, i 100 meter fri i 2011 og i 50 meter butterfly i 2013.