Gravid Viborg HK-målvogter misser resten af sæsonen

Landsholdsspilleren Rikke Poulsen er gravid og er derfor ikke længere disponibel for Viborg HK i denne sæson.

- Vi er rigtig glade og lykkelige over at skulle være forældre i det nye år. Vi glæder os helt vildt. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over ikke at kunne hjælpe holdet i den sidste halvdel af sæsonen.

Den 30-årige målvogter Rikke Poulsen kommer ikke i aktion for håndboldklubben Viborg HK før næste sæson.

- Men jeg vil sørge for, at holde mig i så god form som muligt, så jeg hurtigst muligt kan vende tilbage på banen igen, siger Rikke Poulsen til hjemmesiden.

Hun var heller ikke med, da Viborg tidligere fredag slog TTH Holstebro i kampen om tredjepladsen ved Final 4-stævnet i kvindernes pokalturnering.

Rikke Poulsen, der for nylig skrev under på en ny toårig aftale med Viborg, regner med, at være klar igen fra starten af den nye sæson.

Hun skulle have været med for Danmark ved EM i Sverige i december, men her måtte hun melde afbud på grund af en skade.