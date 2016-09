Gravid Rikke Skov er ude i hele sæsonen for Viborg HK

- Jeg er super lykkelig over at være blevet gravid. Det tror jeg alle, der ønsker at være gravide, er. Samtidig har jeg også den der følelse, at nu kan jeg ikke længere hjælpe holdet, siger Rikke Skov til Viborg Stifts Folkeblad.

Hun har tidligere prøvet at være ude i lang tid, men det har været på grund af skader.

- Den pakke kender jeg godt. Jeg har før siddet uden for (ved to korsbåndsskader, red.) i en hel sæson, og nu har jeg en lykkelig grund til ikke at være med. Så derfor er det faktisk nemmere denne gang, siger Rikke Skov.