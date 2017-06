Golfstjerner flopper fælt ved tæt US Open

De fire spillere er engelske Phil Casey og Tommy Fleetwood og amerikanerne Brooks Koepka og Brian Harman, der også har gået de to første runder i 137 slag.

På samme tid er verdensranglistens nummer et, to og tre blevet sendt ud af turneringen.

Sidste års US Open-vinder, Dustin Johnson, der ligger nummer et på verdensranglisten, gik sin runde fredag i 73 slag. Dermed slutter han tre slag over cutgrænsen.

Rory McIlroy kommer heller ikke til at klare cuttet til finalerunderne, efter at verdensranglistens nummer to fredag gik anden runde i 71 slag. Det samme skete for nordireren ved US Open sidste år.

Også verdensranglistens nummer tre, Jason Day fra Australien, blev sendt ud fredag.

Henrik Stenson er et andet prominent navn, der misser finalerunderne.

Svenskeren, der sidste år vandt British Open, gik de første to runder i 147 slag og sluttede således to slag uden for cuttet.

Også tidligere US Open-vinder Justin Rose fra England missede cutgrænsen.

Et slag efter de førende fire spillere ligger Jamie Lovemark, Rickie Fowler og J.B. Holmes.

Yderligere fem spillere ligger to slag efter førerfeltet, så der er lagt op til en tæt afslutning.