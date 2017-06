Golflegende tvivler på Tiger Woods-comeback til toppen

Det kan blive meget svært for golfikonet Tiger Woods at vende tilbage til højeste niveau.

- Han får det rigtig svært. Jeg ved ikke, hvor meget golf Tiger kommer til at spille mere, siger 77-årige Jack Nicklaus til USA Today.

41-årige Tiger Woods så i mange år ud til at kunne overtage sin amerikanske landsmands rekord for flest majortitler.

Men efter at have vundet 14 majors i perioden 1997 til 2008 begyndte det hele at smuldre for Tiger Woods, som ikke har vundet en major siden.

I efteråret 2009 kom det frem, at golfstjernen havde begået omfattende utroskab mod hustruen, Elin Nordegren, som han året efter blev skilt fra.

Den sportslige karriere fik en gevaldig nedtur, og efter fire rygoperationer siden 2014 kom endnu en skandale, da Tiger Woods i maj i år blev arresteret for at have kørt bil i påvirket tilstand.

- Jeg ønsker, at offentligheden skal vide, at der ikke var alkohol involveret.

- Hvad der skete, var en uventet reaktion på indtag af receptpligtig medicin. Jeg indså ikke, at en blanding af medicin ville påvirke mig så kraftigt, sagde Tiger Woods efter episoden.

Han meddelte senere, at han ville hyre "professionel hjælp", så han fremover bedre kan styre bivirkningerne efter medicinindtag.

Jack Nicklaus mener, at Tiger Woods får det svært, når han vender tilbage til golfbanerne efter sin seneste operation.

- Det kan godt være, at han kommer tilbage og spiller. Jeg tror, det bliver ret hårdt for ham efter at være blevet opereret, og med alle de problemer, han har haft på det seneste.

- Hans problemer er mere livsproblemer i øjeblikket, end det er golfproblemer, siger Jack Nicklaus.

Han håber, at Tiger Woods får styr på sit liv fremadrettet. Woods har i mange år støttet diverse velgørenhedsprojekter, ikke mindst for unge mennesker med problemer.

- Tiger er en god dreng. Han er omsorgsfuld over for andre. Vi må bare se, hvad der sker.

- Jeg håber, at han får sit liv tilbage på rette spor efter de problemer, han har haft, så han kan leve et normalt liv.

- Men han skal også bruge det, som han har udført, og sin arv (som golfspiller, red.) til at hjælpe mange børn og andre mennesker, siger Jack Nicklaus.