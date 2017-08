Golfkomet er første dansker i Solheim Cup i ti år

- Det er kæmpe stort for mig, for Solheim Cup er det største i golfsporten.

Solheim Cup spilles i amerikanske West Des Moines, og der vil være mange tilskuere, som adskiller sig fra det normale golfpublikum. Det bliver en del af oplevelsen og læringsprocessen.

- Det kommer til at være lidt som fodboldstadion-stemning. Det bliver noget helt andet, når tilskuerne holder med et hold i stedet for, at de går rundt og kigger på de enkelte spillere.

- Jeg har fået en mail, hvor der står, at der kan være 4000 mennesker på tribunen ved første tee. Det bliver lidt nervepirrende, tror jeg, siger Emily Kristine Pedersen.

- Men jeg skal også se det som et skridt i min udvikling at kunne håndtere det. Forhåbentlig kommer jeg til at stå i en situation i en major en dag, hvor jeg kan vinde, og så vil der også stå mange mennesker omkring mig.

Hun er en af fire spillere på det europæiske hold, som er blevet udtaget af kaptajn Annika Sörenstam, der af mange regnes som den bedste kvindelige golfspiller i historien.

- Det tog lige et par dage, før det egentlig gik op for mig. Det er et kæmpe skulderklap at blive udtaget af Annika, og jeg var både lettet og virkelig glad, da jeg fik det at vide, siger danskeren.

Hun har vundet én turnering på European Tour, men endnu ikke fået sit gennembrud i USA. Derfor var hun til det sidste usikker på, om der ville blive plads til hende på det europæiske hold.

- Jeg vidste, at jeg var i spil, men jeg troede, at min chance røg, da jeg missede cuttet til British Open. Men det gjorde den heldigvis ikke, siger Emily Kristine Pedersen.

I løbet af 2017 har hun taget store skridt mod at indfri sæsonmålet om at tilspille sig en fast plads på den amerikanske LPGA Tour i næste sæson. Solheim Cup betragter hun som en bonus og en belønning.

Hun tilskriver sin nye caddie, Mark Wallington, en stor del af æren for fremgangen.

- Han har været rigtig god for mig. Han har gjort hele tilgangen mere professionel, og jeg har lært ikke at lade mig påvirke og slæbe rundt på dårlige slag resten af runden. Nu accepterer jeg dem og lærer af dem, siger hun.

Hun håber at kunne fortsætte progressionen ved at studere sine mere erfarne holdkammerater til Solheim Cup. I søndags rejste hun til USA til de afsluttende forberedelser med holdet.

- Jeg har glædet mig til at følge forberedelserne hos de mere etablerede spillere. Normalt fokuserer man kun på egne forberedelser før en turnering, og man lægger ikke mærke til konkurrenternes. Derfor bliver det fedt at få et større indblik i, hvordan de gør, siger hun.

Danskeren er en af tre 21-årige spillere på det europæiske hold.

- Min alder gør, at det forhåbentlig bliver min første Solheim Cup af mange, siger hun.