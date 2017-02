Goldman Sachs kan forpurre NFL-holds flytning

NFL-holdet Oakland Raiders' flytteplaner er ved at gå i vasken, efter at investorerne trækker sig en efter en.

Oakland Raiders har længe været interesseret i en flytning fra Oakland til Las Vegas. Men nu mangler holdet økonomisk støtte for at bygge et nyt stadion, som er afgørende for flytningen.

De seneste hændelser får flere lokale medier i Californien og Las Vegas til at tvivle på, om klubben nogensinde kommer afsted.

Stadionplanerne rummer 65.000 siddepladser og forventes at koste 1.9 milliarder dollar - svarende til omkring 13 milliarder kroner.

1.15 milliarder dollar skulle komme fra private partnere, herunder Goldman Sachs og den 83-årige Sheldon Adelson. Han skulle angiveligt have bidraget med 650 millioner dollar.

Men Adelson bakkede ud i mandags, da han ikke mente, at han fik nok indflydelse.

Ifølge The Las Vegas Review-Journal, der er ejet af Adelsons familie, og Los Angeles Times, var Goldman Sachs' involvering i projektet afhængigt af kasinoejerens deltagelse.

Selv om det er et fjernt fænomen i Europa, er det langt fra første gang, at en NFL-klub ønsker at skifte deres hjemby ud med en ny. Det skete blandt andet i starten af 2016, da holdet St. Louis Rams flyttede til Los Angeles.

NFL-holdenes ejere havde oprindeligt planlagt et møde i marts, hvor de skulle stemme om Oaklands flytning, men det bliver formentlig svært at godkende den uden finansieringen.