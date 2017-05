Glen Riddersholm blåstempler 0-0 i Esbjerg

AGF spillede søndag eftermiddag 0-0 i Esbjerg i den første af to playoff-kampe mod vestjyderne om at undgå et dobbeltopgør mod enten Viborg eller Horsens om en direkte nedrykning fra Alka Superligaen.

Cheftræner Glen Riddersholm var efter de 90 minutter ærgerlig over, at det ikke lykkedes AGF at tage sejren, men blåstemplede alligevel resultatet.