Send til din ven. X Artiklen: Gladbach leverer vildt comeback efter Vestergaards kiks Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gladbach leverer vildt comeback efter Vestergaards kiks

Andreas Christensen scorede for Gladbach, efter at Jannik Vestergaard havde kostet et mål mod Fiorentina.

Sport - 23. februar 2017 kl. 23:09 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var danskere i centrum, da Borussia Mönchengladbach torsdag aften spillede sig videre til ottendedelsfinalerne i Europa League via et meget flot comeback. Andreas Christensen scorede et mål, mens Jannik Vestergaard kostede et i Gladbachs 4-2-sejr ude over Fiorentina.

Efter italiensk sejr på 1-0 i den første kamp i Tyskland er Gladbach videre med samlet 4-3. Intet tydede ellers på samlet sejr til Gladbach, da Jannik Vestergaard efter en halv times spil sparkede et stort hul i luften i stedet for at ramme bolden, da den danske forsvarer var bageste mand. Fiorentinas Borja Valero udnyttede danskerens forsvarsfadæse til at bringe hjemmeholdet foran 2-0. Samlet nede med 0-3 måtte Gladbach i offensiven, og det skete også. Kort før pausen fik Lars Stindl reduceret til 1-2 på et straffespark, og samme spiller scorede to gange i de første ti minutter af anden halvleg. Efter Lars Stindls hattrick var Gladbach pludselig videre på reglen om flest scorede mål på udebane, og det blev bedre endnu for tyskerne. Efter en times spil headede Andreas Christensen tyskerne på 4-2, og så skulle Fiorentina score to gange for at gå videre. Det lykkedes ikke.